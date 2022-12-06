8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.
Genel 06.12.2022, 10:02
İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında aralarında görevde olan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelileri belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
28 adrese düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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