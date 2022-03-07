8 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yapıldı. Düzenlen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 07.03.2022, 09:48
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair aleyhlerinde çeşitli beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya ve Sivas ile KKTC'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor.
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