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8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili incelemeler devam ediyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti.

Genel 09.11.2022, 09:52
8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili incelemeler devam ediyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Değirmenönü Mahallesi'nde, kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Canbolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşandığını söyledi. Dört katlı binanın dükkanların üstündeki ilk katında 23.52'de itfaiyeye yangın ihbarının geldiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti:
"İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6'sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. İçerideki yangında maalesef 9 Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk, Suriye kökenli insanlarımız dumandan etkilenmiş. Onlar da 112 marifetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor."
Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin de "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

-"Bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış"

Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.
Ölen çocukların doğum tarihlerinin 2011 ile 2021 arası olduğunu aktaran Aktaş, şunları söyledi:
"Savcılar birazdan içeride inceleme yapacaklar. Çocukların bir hareketi falan söz konusu değil. Çoğu yatar pozisyonda. Bunlar tabi hep tespitlerle ortaya çıkacak. Gaz sızıntısıyla beraber bir zehirlenmeyle... Çünkü baktığınızda bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış. Bizim itfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde ikinci kat tamamen ateş almış. Üçüncü katta mahsur kalan üç kişiyi arkadaşlar merdivenli araçla kurtarmışlar. Maalesef çok küçük sabiler 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amina isminde anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bütün yetkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu an devam eden herhangi şey söz konusu değil. Büyük insan olsaydı kokuyu alırdı belki kaçardı ama işte 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememiş."
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

- Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Savcıların ve ilgili ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) naaşı cenaze araçlarına taşındı.
Cenazeler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Dumandan etkilenen çocuklardan 6'sının babası Hüseyin Aljasem, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Binanın üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.
Olay yerinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

#Bursa #yangın
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