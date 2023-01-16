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700 binden fazla işçinin iki yıllık maaş zam oranı için süreç yarın başlıyor

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç yarın başlıyor.

Genel 16.01.2023, 09:59 16.01.2023, 10:20
700 binden fazla işçinin iki yıllık maaş zam oranı için süreç yarın başlıyor

Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ hazırlıklarını sürdürüyor.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için yarın toplanacak.

Genel Başkan Ergün Atalay'ın da katılacağı toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

"Anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz"

Genel Mali Sekreter Ağar, önceki dönemlerde yaklaşık 200 bin civarında işçiyi ilgilendiren görüşmelerin, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Kamu işçilerinin, ücret artışı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok talebinin bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, tüm bu taleplerimize karşılık arayacağız. 2021'de imzaladığımız protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresi bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitiyor. Hayat pahalılığının arttığı ve yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü bugünlerde, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda TÜRK-İŞ olarak çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Ardından mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi en kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunup pazarlık sürecini başlatacağız."

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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