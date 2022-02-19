7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Şubat'ta 7 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapanlara yönelik soruşturma kapsamında 2 zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 17 Şubat'ta Adana merkezli 7 ilde düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 24 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 870 mermi, 147 şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.