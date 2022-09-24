7 ilde 'hacker' operasyonu
Diyarbakır merkezli 7 ilde hacker çetesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Genel 24.09.2022, 10:50
Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.
Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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