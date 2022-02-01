7 bin 800 kişilik personel alım sonucu belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alımına dair mülakat sonuçları ile tercih sistemini erişime açtı.

Söz konusu istihdama dair 20 Kasım 2021 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda; Diyanet İşleri Başkanlığının bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip, 700 müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 sözleşmeli personel alacağı belirtilmişti.

Yazılı ve mülakat aşamaları tamamlanan sözleşmeli personel alımına dair sınav sonuçları açıklanarak atama tercih sistemi erişime açıldı.

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.