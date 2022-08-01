7 ayda 63 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genel 01.08.2022, 12:35 01.08.2022, 12:44
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları ile PKK/KCK terör örgütüne 2015'te katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu yıl içinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristlerin sayısı 63’e ulaştı.
Kaynak: AA
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