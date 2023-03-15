6284 sayılı yasa koruyucu mu yıkıcı mı?

Türkiye Aile Meclisi Güneydoğu Bölge Başkanı Eyüphan Kaya, son günlerin gündem konusu olan 6284 sayılı yasa hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaya'nın açıklaması şöyle:

Kadına yönelik şiddet diye diye ailenin genetiğini bozdular. Ne edep kaldı, ne haya! Özgürlük deyince sadece belden aşağı işler birilerinin aklına geliyor. Onun için 18 yaş altı cinsi münasebet, gönüllü beraberlik teşvik edilirken Allah’ın emri peygamberin kavli ile evlenenleri hapse atıyorlar, bu mazlumların sesi arşı alaya dayandı.

6284 numaralı yasa karı koca yasası değil, partner yasasıdır. Yani nikahsız bir arada yaşayanlar arasındaki münasebeti düzenlemek için çıkarılmış bir yasa. Buna rağmen gavurlarda bu kadar acımasızca uygulanan bir yasa değildir.

Hele şu rezalete bakın şiddet kavramını öyle bir geniş hale getirdiler ki, Psikolojik şiddet,

Ekonomik şiddet,

Cinsel şiddet,

Fiziki şiddet.

Ayrıca bu şiddetin sınırı nereden başlayıp nerede bittiği de belli değil.

Koca eve geldi, evde bir yabancı erkek var; “hanım bu adam da kim?” derse, kadın, “kocam sesini yükseltti, beni dövebilir” düşüncesiyle şikayet etse polis gelip kocayı evden uzaklaştırabiliyor, sanki bu konuda bir tedbir alındı ama yeterli değil.

Kadın, istemediğim halde kocam beni okşadı derse evden atılabiliyor,

Kadın, kocam beni parasız bıraktı derse erkek evden atılabiliyor,

Kadın, kocam bana bağırıp çağırıyor, ben korkuyorum dese erkek evden atılabiliyor.

Kadın, kocam beni dövdü derse evden atılabiliyor.

Atın atın bakalım Allah erkek ve kadını bir arada yaşasınlar mutlu olsular diye yaratmış siz onları ayırmak, aralarında husumet oluşturmak için çaba gösterin. Ya siz galip geleceksiniz, ya da Allah galip gelecek. Unutmayın yerin ve göğün askerleri Allah'ın emrindedir.

Bari kadına yönelik şiddeti önlemek için bunu yapıyoruz demeyin, ayıp ayıp orta yerde yalan söylüyorsunuz, çarpılırsınız haberiniz olsun.

Güya bazı iyileştirmeler var, ama nasıl bir durum oluşacağı belli değil.

Aynı şey baba ile kızı arasındaki münasebette de söz konusu; kız gece saat 24’te eve gelse baba kızım neredeydin diye soramaz? Yanında bir sıpa ile gelirse baba “kimdir bu zürafa” diyemez?

6284 numaralı yasanızı alın başınıza çalın!

Biz 5 yıldır Türkiye Aile Meclisi olarak basbas bağğırıyoruz; “şu yasayı bir ıslah edin, böyle olmaz” diyoruz, ama sesimiz Meclise gitmiyor, Adalet Bakanlığına gitmiyor, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığına gitmiyor.Evet Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesini reddetti, ama meclis üzerine düşeni yapmadı/yapmıyor.

Bunlar ya Anadolu insanının hassasiyetlerini takmıyorlar ya da bilerek bu yasa böyle kalacak diyorlar. Avrupalı dostlarına sözleri var!

Bu yasa şöyle ıslah olmalı.,

1-Kadın ifade verdiği zaman mükeddası üzerine yenim etmeli, daha sonra beyanın yanlışlığı ortaya çıkarsa ceza almalı, bu yüzden boşanma oluşursa nafakadan tamamen mahrum bırakılmalıdır.

2-Evden uzaklaştırılan erkeğe barınabilecek bir adres gösterilmeli, ama erkek isterse başka bir adreste de kalma tercihine sahip olmalıdır.

3-(4-7) gün zarfında erkeğin ifadelerine baş vurulmalıdır.

Birileri ben bu yasa ile erkeği ezmeye devam edeceğim derse bu gayretüllaha dokunur ve gün gelir kendisi ezilir. Hatta ben bütün samimiyetimle onlara gen de beddua ediyorum; “Allah dünyada da ahrette de onların ezsin, onurlarını iki paralık etsin” diyorum.

Kendilerinin de babaları yok mu? bari babanızdan utanın. İnsanın bir annesi bir de babası var. “Ben insanım” diyen kimse hem babasına hem annesine sahip çıkar, hatta annesine daha fazla ilgi gösterir, peygamberimizin tavsiyesi odur çünkü. Ama babasının da insan olduğunu unutmaz.

6284 numaralı yasa erkeği adamdan saymıyor, bu ilahi öğretiye meydan okumadır.

Bu yasa bu haliyle bakan da götürür, vekil de götürür benden söylemesi. Ayrıca aile yapısına verdiği tahribatın da haddi hesabı yoktur.

Ah, ah meclis meclis olsaydı halimiz böyle mi olurdu?

Millet vekilleri darbölge seçim yöntemiyle seçilseydi halimiz böyle mi olurdu?

Vekil adayı seçerken 7-8 tane insani özellik arasaydık halimiz böyle mi olurdu?

Şu liste yöntemiyle seçilen vekiller milletin vekilleri değildir, onları o sıraya koyanların piyonlarıdır maalesef!

Kusura bakmayın ben konuşmuyorum dert konuşturuyor!