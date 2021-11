6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ile bağımlılıklara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşilay, her yıl yoğun ilgi gören yarışmanın bu sene 6’ncısını düzenliyor. Jüri üyeleri arasında Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun da bulunduğu yarışmaya katılan eserlerden “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” ana teması altında alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor. Ülkemizden ve dünyadan profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2022 tarihine kadar cartooncontest.yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor.



Yaratıcılığın konuştuğu yarışmanın her yıl biraz daha ilgi gördüğünü belirten Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan şunları söyledi:



“Türkiye’de ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen ve her yıl katılımcı sayısının yükseldiği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na geçen yıl 69 ülkeden bin 88 katılımcı, 2 bin 34 eserle başvurdu. Bu yıl katılımı daha da artırmak ve gençlere de ulaşmak için ilk kez yarışmamıza ‘16 Yaş Altı’ kategorisini de ekledik. Yeşilay olarak, gençlerin bağımlılıklardan uzak durmalarını ve onlarla birlikte yaptığımız çeşitli çalışmalarla bu konuda bilinçlenerek mücadelemize destek olmalarını önemsiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak önceliğimiz. Bu kapsamda ‘Bağımlılıklardan Özgürleşmek’ temasıyla hem gençlerin hem amatör ve profesyonel yetişkinlerin üretecekleri karikatürleri heyecanla bekliyoruz.”

Bu yıl yapılacak yarışmada ödül miktarı toplamda 90 bin TL’ye yükseltildi

Yarışmaya katılan eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Bu yıl ilk kez açılan 16 Yaş Altı Kategorisi 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik ödül kazandıracak. Yeşilay, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 90 bin TL ödül dağıtacak.