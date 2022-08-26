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6 terörist ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü.

Genel 26.08.2022, 14:50
6 terörist ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#fırat kalkanı bölgesi #pkk #operasyon
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