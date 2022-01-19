6 ilde okullar yarın tatil edildi

1-BİLECİK

Bilecik'te kar nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, süren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

2-MARDİN

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

3-BİTLİS

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

4-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

5-BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

6-ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.