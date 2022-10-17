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6 ilde FETÖ operasyonu

Erzurum merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 zanlı gözaltına alındı.

Genel 17.10.2022, 15:47
6 ilde FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün askeri yapılanması kapsamında faaliyet yürüten sözde "mahrem imamlar" ile örgüt içerisinde faaliyette bulunanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum merkezli Hatay, Adana, Antalya, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda muvazzaf uzman çavuş, daha önce açığa alınan bir astsubay ve 2 uzman çavuş, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve hemşire ile 2 sivil işçi yakalandı.

Şüpheliler Haşim K, Halit K, Celal A, Ercan Ç, Yunus Emre G, Mehmet T, Engin K. ve Yasin K'nin, gözaltına alındıkları illerde adli tahkikatları devam ediyor.

#fetö #operasyon
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