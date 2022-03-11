6 ilde eş zamanlı 'usulsüz engelli raporu' operasyonu
Kocaeli merkezli 6 ilde "usulsüz engelli raporu" düzenleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 91 kişi yakalandı.
- Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddia edilen 91 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 91 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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