6 ilçede 13 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Genel 22.04.2022, 13:49 22.04.2022, 13:52
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 6 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 15 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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