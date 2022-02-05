6 aydır tedavi görüyordu! Hayata tutunamadı
Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan itfaiye eri, 6 aydır tedavi görüyordu. 35 yaşındaki itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti.
Genel 05.02.2022, 17:04
Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Cengizhan Tetikişçi (35), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Tetikişçi'nin cenazesi, yarın Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Cengizhan Tetikişçi, 31 Temmuz 2021'de Ağaçköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının üstünden düşerek yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.
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