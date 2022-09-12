5.9 milyar liralık yatırım 2 yılda tamamlanacak
Serel Seramik'in Bilecik Söğüt'te temelini attığı vitrifiye ve karo seramik fabrikası iki yılda tamamlanacak.
Genel 12.09.2022, 07:43
Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen, 320 milyon avroluk (5 milyar 872 milyon TL) yatırımla üretime geçecek tesiste 2 bin 900 kişinin çalışacağını söyledi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Akçen, ''2 yılda tamamlayacağımız Söğüt'teki fabrikamız 700 bin metrekare açık alanıyla Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası olacak. Bilecik ve Manisa yatırımlarıyla birlikte Serel Seramik yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşacak" dedi.
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