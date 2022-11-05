5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi devam ediyor

Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında gerçekleşen zirve, 2. gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. ABD'den uluslararası motivasyon konuşmacısı ve basketbol koçu Bilqis Abdul-Qaadir, buradaki konuşmasında, bir dönem profesyonel olarak oynadığı basketbolu, başörtüsü nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

Abdul-Qaadir, "Basketbol oynuyordum ancak başörtüm nedeniyle birine çarpıp zarar verebileceğim söylendi. Bu kumaş sonuçta, kimseye zarar veremem. Bir seçim yapmak zorunda kaldım. Hayatımda karşı karşıya kaldığım en zor seçimlerden biriydi. FIBA'ya karşı mücadele yürütmeye çalıştım. Bu 4 yıl sürdü. İman ve spor arasında seçim yapmak zorunda kaldığımda bana çok fazla çıkış yolu kalmadı. İnsanlar bana dik dik bakarak ya da alaycı laflar atarak beni rahatsız ettiklerinde iyi bir basket atıp onları susturmak gibi motivasyonum oldu." diye konuştu.

İngiltere merkezli Media Monitoring Merkezinden gazeteci ve yönetmen Rizwana Hamid de medya gözetmenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Medyanın algı ve fikirlerin şekillendirildiği en önemli mecra olduğunu belirten Hamid, şunları söyledi:

"Medya derken, içinde sosyal medya, ana akım medya, geleneksel medyanın hepsini kastediyorum. Biz her gün yüzlerce makaleyi, klipleri, televizyon programlarını denetliyoruz, inceliyoruz. Her gün yaklaşık 50 bin içeriği meslektaşlarımız inceliyor. Özellikle Batı'da veriler bize şunu gösteriyor, medyanın İslam'a dair bakış açısı, bir kesime yönelik hasmane duygularını artırıyor, nefret duygularını azdırıyor. Biz de medyayı incelemeye tabi tutarak kanıt temelli bir şekilde çeşitli medya kuruluşlarıyla yüzleşme yaşayabiliyoruz. Onlara bu şekilde ne tür klişelere düştüklerini gösterebiliyoruz. İslam'a dair günbegün birtakım klişeler yayımlıyorlar. Söz konusu klişeler artık ana akım medyaya nüfuz ediyor. Bu da insanların üzerinde doğrudan etki yaratıyor."

Suriyeli ödüllü film yapımcısı ve aktivist Waad Al Kateab, Suriye'deki savaşı anlattığı ödüllü filmi "Sama İçin" hakkında konuştu.

Al-Kateab, hikayesinin 11 sene önce başladığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye iç savaşı başladığında ben de protestocuların içinde yer alıyordum. Söz konusu yılda işlerin iyiye gideceğine dair umudu barındırıyordum. 'Sama İçin' ben, kızım ve eşim, 5 sene boyunca neler yaşadık bunu anlatıyor. Eşimin çalıştığı hastanedeki insanların, çalıştığım okuldaki insanların hikayeleri var. 'Sama İçin' sadece benim filmim değil, birçok Suriyelinin hayatını yansıtıyor. Bütün topluluk olarak Suriye'de neler yaşandığını anlatıyor. Sonraki kuşakların neler yaşayacağını da anlatmaya çalıştık. Filmi çekerken pek çok sefer bu işi başaramayacağımı düşündüm. Film, adeta beni hayatta tutan araç haline geldi."

Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, çeşitli ülkeleri ziyaret edip film sektöründe yer aldığını, bu sayede farklı kültürleri yakından görme fırsatı yakaladığını kaydetti.

Filipinler'de kadınların çoğunun çalıştığını, erkeklerin ise oturup horoz dövüşü izlediğini belirten Strik, "Bunu gördüğümde şok oldum, inanamadım. Endonezya'da bu durum biraz daha dengeliydi. Erkeklerin çoğu çalışıyordu. Gana'ya gittiğimde kadınlar her gün çalışıyordu. Başlarında 20 kilogram suyla kilometrelerce yürüyorlardı. Kadınlar çiftçilik, avcılık yapıyorlardı. Amazon kadınları gibilerdi, güçlülerdi. Gana'da bu kadınların nasıl çalıştıklarını gördüğümde ağladım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, katılımcılara sertifika verdi.

Zirve, sonuç bildirgesiyle sona erecek.