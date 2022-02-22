5 kurum 234 personel alımı yapacak

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Siirt Belediyesi ve 3 diğer kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı.

Siirt Belediyesi, 60 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 şubat 2022.

Tokat Reşadiye SYDV, Temizlik Görevlisi, Geçici 20 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2022.

Kayseri Melikgazi Belediyesi, 50 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 şubat 2022.

Kayseri Kaymek, 63 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 şubat 2022.

İzmir Fuarcılık, 41 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 1 mart 2022.