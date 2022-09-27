5 kişinin öldüğü kazada tır şoförüne hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "birden fazla kişinin taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tır şoförü Taha Kurtoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme salonunda ise taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Kurtoğlu'nun 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Çanakkale-Bursa kara yolunun Balıklıçeşme köyü mevkisinde 10 Ocak'ta Birkan Gugul idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı tıra çarpmıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ve aynı araçtaki Hasan Tahsin Ergün ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin hayatını kaybetmişti. Tutuklanan tır sürücüsü, haziran ayındaki üçüncü celsede tahliye edilmişti.