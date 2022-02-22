5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Burdur, Çanakkale ve Gümüşhane'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 zanlıdan birinin farklı soruşturmadan tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Firari 1 kişinin ise yakalanmasına çalışıyor.
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|50
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