5 ilde suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da bazı çiftlik evleri ile belirlenen adreslere önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve dün Bergama Adliyesine sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 25'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, 1 zanlının daha arandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silah ve mühimmat kaçakçılığı", "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama", "iş yeri ve ikamet kurşunlama" gibi olaylara karıştıkları belirlenen, suç örgütü elebaşı H.B'nin de aralarında bulunduğu 42 şüpheliyi yakalamıştı.

Çok sayıda dinamit lokumu, tabanca, tüfek ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir iş yerinin tabanca imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı.