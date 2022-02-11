5 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişi eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındılar.
Genel 11.02.2022, 09:00
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan 23 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüpheli arasından 6 şahsın KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının ByLok kullanıcısı olduğu belirtildi.
Ev aramalarında 2 adreste 1 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital dökümana el konuldu.
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