5 ilde bin 292 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 132, ilçelerden Baskil'de 44, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37, Sivrice'de 50 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

- Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, Bingöl Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

- Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Pervari'de 42 köy ve 10 mezra, Eruh'ta 10 köy, Şirvan'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

- Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile bağlı ilçelerde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkez'de 9 köy 4 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy 8 mezra, Güçlükonak'ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi ulaştığı bölgede, 4 loder, 7 kepçe, 5 greyder, 6 kar bıçaklı kamyonla 23 ekip, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Batman

Kentin kuzey kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 177 köy ve 193 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.