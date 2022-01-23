4 yıldır aranan FETÖ üyesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "silahlı terör örgütü üyesi olma, kurma ve yönetme" suçundan arandığı öğrenilen Nazlı A'nın yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kurulan özel ekip, örgütün "muhasebeci ablası" olduğu belirtilen zanlının Çankaya ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipleri karşısında gören zanlı, saklandığı binanın ikinci katındaki evin balkonundan bahçeye atladı.

Çevrede önlem alan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Nazlı A. hakkında itirafçı ve tanık beyanının olduğu, ayrıca örgütün talimatıyla Bank Asya'da hesap açtığı belirtildi.

Şüphelinin eşinin de "terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak" suçlarından hüküm giydiği belirtildi.