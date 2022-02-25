4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 25.02.2022, 14:39
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, kurdukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis paralarının aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti.
Bunun üzerine başlatılan soruşturmanın ardından kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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