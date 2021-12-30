4 ilde sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
Antalya, Isparta, Konya ve Denizli'de belirlenen adreslere yapılan sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Genel 30.12.2021, 23:13
Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 295 litre sahte alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.
Antalya merkezli Isparta, Konya ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 295 litre sahte içki, 508 sahte bandrol, 623 dolu şişe, 455 boş şişe ve 2 bin 469 etiket ile kapüşon, plastik kelepçe ele geçirildi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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