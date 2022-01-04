4 ilde PKK'ya operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.