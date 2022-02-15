4 ilde PKK operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Mardin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK, PYD/YPG'YE üye oldukları ve sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları öne sürülen A.A, M.E, A.B, V.A, A.A, C.T.A, M.O, M.E.D, Ş.Ç, A.A, E.K. ve O.Ş. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.