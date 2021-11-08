4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına eş zamanlı operasyon
Diyarbakır başta olmak üzere 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.
Genel 08.11.2021, 10:15 08.11.2021, 10:19
Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır ile İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında bazı HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak:TRT
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