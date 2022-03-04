4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 04.03.2022, 15:14
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Balıkesir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduklarına dair haklarında ihbar ve deliller bulunan 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan 26 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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