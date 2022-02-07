4 ilde 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 53 yerleşim yerinin yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Genel 07.02.2022, 17:10
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi dolayısıyla 32 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri cadde ve kaldırımları temizliyor.
Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Hakkari'de 7, Bitlis'te 12, Muş'ta da 2 köy ve mezranın yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle Muş Ovası'ndaki ağaçlarda kırağı oluştu.
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