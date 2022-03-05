4 ilde 263 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 263 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 109 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 40, Bitlis'te 80, Muş'ta ise 34 köy ve mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.