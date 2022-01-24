4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı olan ByLock programını kullandığı tespit edilen 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 24.01.2022, 09:30 24.01.2022, 09:34
22 adreste yapılan aramalar neticesinde, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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