4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu

22 adreste yapılan aramalar neticesinde, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.