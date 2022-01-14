35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu
Mersin'de tefecilik ve kaçakçılık zanlılara 250 polisin katılımıyla şafak operasyonu yapıldı.
Genel 14.01.2022, 08:20
Mersin'de 250 polisin katılımıyla tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Kaynak: AA
-1
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11