333 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kütahya'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında 333 yıl 8 ay cezası bulunan firari hükümlü bulunduğu adrese operasyon düzenlenerek yakalandı.
Genel 11.01.2022, 15:22
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü Halil İbrahim G'nin (49) Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Halil İbrahim G'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Halil İbrahim G. hakkında, çeşitli illerde "fatura ödeme merkezi" adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 308 suç duyurusunun olduğu, yapılan yargılamalarda aldığı 333 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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