33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 26.10.2022, 07:39 26.10.2022, 08:12
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "KB-4510" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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