32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Hatay'da, iki suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü oturduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Genel 11.12.2021, 17:25
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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