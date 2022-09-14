32. Gençlik Konsey’inde 300’ü aşkın Toplum Gönüllüsü bir araya gelecek

Konseyin kapanışında organize edilecek konser ve panayır ile gençler birlikte eğlenecek. Konser konseye katılan Toplum Gönüllüsü gençlerin yanında diğer gençlere de açık olacak. 600+ gencin katılacağı bu programla TOG’un 20. yılında Gençlik Konseyi festival havasında gerçekleşecektir.

Türkiye’nin farklı köşelerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve karşılaşılan problemlere, Toplum Gönüllüsü gençlerin çözümler üretmesi amaçlanacak.

Gençlerin yaşadıkları sorunlar ve ihtiyaçlarıyla bu sorunların çözümüne yönelik öneriler konuşulacak.

Gençlik Konseyi süresince gençler birbirleriyle deneyimlerini paylaşıp, birlikte üretecekler.