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312 göçmen sınırda yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde ve sınır hattında yapılan kontrollerde, yasa dışı giriş ve çıkış esnasında 312 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 31.08.2022, 15:56
312 göçmen sınırda yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 312 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

#Göçmen #Sınır hattı
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