30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari, yakalandı.
Genel 02.12.2021, 14:10 02.12.2021, 14:13
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı suç araştırma timlerinin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari S.A'nın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın inşaatında çalıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan S.A, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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