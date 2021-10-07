30 yaşındaki imamın şüpheli ölümü! Lojmanında bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde görev yapan ve bir süredir kendisinden haber alınmayan 30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu.
Genel 07.10.2021, 22:55 07.10.2021, 22:59
Konya'nın Kulu ilçesinde 30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi Uzunkuyu Yaylası Camisi'nin imam hatibi 30 yaşındaki Yıldırım Ölçer'in akşam namazına gelmediğini fark eden cemaat, imamın yaşadığı lojmana gitti.
Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, girdikleri lojmanda Ölçer'in cansız bedenini buldu.
Kulu Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ölçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Lojmanda yalnız yaşayan Ölçer'in Uzunkuyu Camisi'nde 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.
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