3 terörist daha ikna edildi
İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Genel 30.11.2022, 17:30
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda biri MLKP, 2'si PKK olmak üzere, terör örgütlerinden kaçan 3 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Örgüt mensuplarının 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, 2022 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 116'ya yükseldiği ifade edildi.
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