3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 kişiye gözaltı

Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile ormanlık alana kaçan şüphelilerin takibi sonrası arazide yapılan aramalarda, 9'u av tüfeği 10 silah, fişek ve mermiler ile avcı hücum yeleği ele geçirildi.