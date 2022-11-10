3 ilde kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde, kaçakçılığa yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 10.11.2022, 17:11
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Bu çerçevede 11 adreste yapılan aramalarda, 232 bin 400 doldurulmuş sigara, 80 bin boş makaron, 66 bin 993 sigara yan ürünü, 753 puro, 340 paket sigara, 150 paket kıyılmış tütün, 120 paket pipo tütünü, 51 fişek ve 37 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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