3 ilde 27 adrese operasyon: 17 kişiye gözaltı
Uşak başta olmak üzere Ankara ve Muğla'da belirlenen 27 adreste suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
Genel 09.11.2021, 16:03 09.11.2021, 16:54
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "silah kaçakçılığı", "tehditle çek senet tahsil etmek" gibi suçları işlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Muğla'da belirlenen 27 adrese, 47 ekip ve 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve mermi ile 2,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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