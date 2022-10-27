29 Ekim'de ücretsiz ulaşım

Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.

Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı.

Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.