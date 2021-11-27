250 polis katıldı! 1500 kişinin sorgulaması yapıldı
Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan aramalarda 1500 kişi güvenlik sorgulamasından geçirildi.
Genel 27.11.2021, 09:47 27.11.2021, 10:03
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Görükle Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.
Yaklaşık 200 araç kontrol edildi, 1500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 35 iş yerinden 22'sine işlem yapıldı.
Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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