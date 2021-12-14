25 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Genel 14.12.2021, 15:41
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Lice ilçesinin Ziyaret Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2015 yılından itibaren "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 ayrı dosya kapsamında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 65 bin lira ceza bulunan M.Ş.Ç. yakalandı.
M.Ş.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8