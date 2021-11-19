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25 operasyonla 444 hayvan kaçakçıların elinden kurtarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl düzenlediği 25 operasyonla 444 hayvanı kaçakçıların elinden kurtardı.

Genel 19.11.2021, 21:30
25 operasyonla 444 hayvan kaçakçıların elinden kurtarıldı

KOM birimlerince 2020'de düzenlenen 25 operasyonda hayvan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) birimlerince 2020'de düzenlenen 25 operasyonda hayvan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 30 zanlı gözaltına alındı, 444 hayvan kaçakçıların elinden kurtarıldı.

Biyolojik/genetik kaynakların yetkili makamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkarılması olarak tanımlanan biyokaçakçılık suçlarıyla mücadele eden KOM birimlerince 2020'de düzenlenen 25 operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda piton yılanından tarantulaya, alageyikten lamaya kadar 444 canlı hayvan, 8 hayvan parçası, hayvansal ürünlerden yapılmış 11 obje ile çeşitli hayvanlara ait 46 yumurta ele geçirildi.

Tropikal hayvanlara yoğun ilgi

İthalatı ve ihracatı "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" hükümlerine göre yapılması gereken hayvan türlerinin yasa dışı yollardan getirilerek bu iş için kurulmuş hayvan çiftliklerinde üretildiğini, iş yerleri, internet ve sosyal paylaşım ağları üzerinden yasa dışı satıldığını belirleyen KOM ekipleri, ülkeye giriş-çıkış noktaları ile alışverişin gerçekleşmesi muhtemel yer ve platformları yakın takibe aldı.

Operasyonlarda yakalanan hayvanlar arasında ilk sırayı papağan ve saka kuşları aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2020'de ele geçirilen hayvanların arasında 203 papağan ve saka kuşu, 53 örümcek, 40 kentenkele, 26 tavus kuşu, 25 piton yılanı, 13 yavru köpek, 10 sülün, 8'er flamingo, rakun ve ördek, 7 maymun, 5'er alageyik ve kaz, 4 kedi, 3'er ceylan, kurbağa ve tarantula, birer boğa yılanı, iguana, lama, monitör kertenkelesi, sakallı ejder ve yavru aslan da bulunuyor.

Aydın'da çok sayıda böcek ele geçirildi

Türkiye'ye izinsiz getirilenlerin yanı sıra ülkeden yasa dışı şekilde yurt dışına kaçırılmak istenen hayvan türleriyle ilgili de çalışmalarını sürdüren ekiplerin geçen yıl düzenlediği operasyonlardan biri Aydın'da gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde izinsiz şekilde böcek türlerini toplayarak yurt dışına kaçırmak isteyen Rus uyruklu şüpheli, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlıdan 5 deney tüpünde alkol içinde saklanan çok sayıda böcek türü ele geçirildi.

Kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Hayvanların tamamına yakını Türkiye genelindeki uygun hayvanat bahçelerine nakledilirken az bir kısmı da kaynak ülkenin talebi doğrultusunda geri gönderildi.

Kaynak: AA
#KOM #hayvan kaçakçılığı #Emniyet Genel Müdürlüğü
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